Vatani görevini yaparken izinli gittiği memleketinde, Teke Deresi mevkisinde serinlemek için Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 20 yaşındaki Mustafa Taş'ın cesedi, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta taşlar arasına sıkışmış vaziyette vatandaşlar tarafından bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Taş'ın cesedi, Palu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılıp kaybolmuştu

Mustafa Taş, vatani görevini yaparken izinli olarak gittiği memleketinde, dün 2 kardeşi ve arkadaşlarıyla Teke Deresi mevkisinde serinlemek için Murat Nehri'ne girmişti. Kardeşlerinden biriyle nehrin karşı tarafına geçmeye çalışan Taş, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, Taş'ın bulunması için vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA