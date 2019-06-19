Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü, terör örgütüne eleman temin ettiği öne sürülen ve daha önce aranma kaydı olmayan "Serhat" kod adlı İ.B. isimli teröristin yakalanması için çalışma başlattı.

İ.B., merkez Kayapınar ilçesinde bir adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan tutuklandı.

Kaynak: AA