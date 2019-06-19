Beyşehir Doğa Derneği Doğal Kültürel Araştırma Sorumlusu Raziye İçtepe Akyol, dernek olarak 2017 yılından bu yana bölgedeki su kaynakları ve akarsularda yaşam süren, yöreye has endemik tür olarak nitelendirdikleri küçük balıkları da koruma konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Küçük Destek Programı (SGP) kapsamında çalışmalar yürütmeye başladıklarını söyledi.

Çalışmalara Beyşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiğini belirten Akyol, çalışmanın birinci fazının 2017 sonunda tamamlandığını, ilk etapta Beyşehir Gölü etrafındaki tüm akarsu kaynaklarının gözelerinin çıktığı yerlerdeki küçük endemik balıkların tespitinin yapıldığını vurguladı.

Küçük balıklar için çalışmalar yapılıyor

Bu alanlara yönelik bir koruma planı hazırladıklarını ifade eden Akyol, şunları anlattı:

“2018 yılında koruma planına bağlı kalarak uygulama aşamasına geçtik. Şu an 3 noktada pilot alanımız var. Yeşildağ, Derebucak ve Eflatun Pınar ile bu pınar gözelerinde bulunan balık türlerinin etrafında bulunan tehditleri yöre halkıyla beraber korumayı ve bu balıkları tanıtmayı amaçlıyoruz.

Balıkların tek yaşam alanları bu küçücük kalmış gözeler.İki metre alanlarda yaşıyorlar. Bu alanlara çöp, moloz dökülmemesi, içinden arabalarla geçilmemesi gibi bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda tarımda kullanılan ilaçların suya çok çabuk karışması gibi olumsuz durumlar. Plastik kullanımını azaltabiliriz, kimyevi gübre ve tarım ilaçlarını kullanmamaya gayret edebiliriz. Küçük balık türlerinin korunmasına yönelik çalışmaları inşallah bir yıl içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyoruz.”

Kaynak: AA