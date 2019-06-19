İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü adına bir yurtta müdürlük yapan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sözde Erciş ilçesi sorumlusu olan firari Ü.A. ile tutuklu örgüt mensuplarının ailelerini örgüt yapısında tutmak için maddi yardımda bulunan ve haklarında ifade/bilgi olan terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van/Erciş merkezli Trabzon, Kayseri, Kocaeli ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Ü.A.'nın da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ü. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 4'ü ifadelerinin ardından, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA