NASA'ya göre, bilim insanları daha önce Ay'ın kurak olduğunu düşünüyorlardı. Su sadece Ay'ın kutuplarındaki kraterlerde buz olarak mevcuttu.

Ancak bilim insanları, Ay yüzeyinde bulunan ve Regolith (kayayı kaplayan madde) adı verilen malzemenin içinde de su buldu.

Hem de bu su sıvı olarak bulunmakla kalmayıp hareket de ediyor.

Isı zirveye çıktığında çözülüyor

Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan makalenin ayrıntılarına göre Ay'da öğlen sıcaklıkları ve ısı zirveye ulaşıncaya kadar su molekülleri Regolith adı verilen maddenin içinde kalıyor.

Daha sonra, moleküller termal olarak ayrılıyor ve atmosferde soğuk olan başka bir yere sıçrayıp buralarda tekrar birleşerek miktarını arttırabiliyor. Yüzey sıcaklığı yeterince azaldığında ise moleküller yüzeye dönüyor.

"Ay suyu yakıt olarak kullanılabilir"

Planet Science Institute kıdemli bilim adamı ve baş yazar Amanda Hendrix, ay suyunun yakıt yapmak, radyasyon kalkanı veya termal yönetim için kullanılabileceğini söylüyor.

Kaynak: Reuters