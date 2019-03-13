Cezayir hükümet kaynakları, Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın önerdiği ve ülkenin siyasi geleceğinin konu edinileceği ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Lahdar İbrahimi'nin başkanlık edeceği konferansa göstericilerin temsilcilerinin ve 1954 ile 1962 yılları arasında gerçekleşen Cezayir bağımsızlık savaşına katılanların davet edileceğini söyledi.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın 5'inci dönem adaylığına karşı düzenlenen gösterilerin ardından Buteflika'a aday olmayacağını açıklamış ve ülkenin siyasi geleceğinin konuşulacağı bir konferans yapılması önerisinde bulunmuştu.

Ülkede protestolar devam ediyor

Cezayir'de öğrenciler Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın açıkladığı kararları "Buteflika'nın görev süresini tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle protesto etti.

"Buteflika'nın 4,75'inci dönemine hayır"

"Buteflika'nın 4,75'inci dönemine hayır" yazılı pankartlar taşıyarak başkentteki Maurice Audin Meydanı'na doğru yürüyen öğrencilere halk da yol boyunca destek verdi.

Ülkenin doğusundaki El-Kabail bölgesinde de Becaya Üniversitesi öğrencileri kampüs bahçesinden kent merkezine doğru yürüdü.

Öğrenciler, Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı için adaylıktan çekilmesi ve seçimlerin ertelenmesinin yeterli olmadığını ülkedeki mevcut sistemin de değişmesi gerektiğini ifade etti.

Grev ve kepenk kapatma eylemlerine son veriliyor

Öte yandan başkent başta olmak üzere çeşitli kentlerde, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için pazar günü başlatılan grev nedeniyle aksayan ulaşım normale dönerken, esnaf da 2 gündür kapalı tuttuğu dükkanlarını bu sabah yeniden açtı.

Ayrıca başkentte 2 gündür grev nedeniyle derslerin aksadığı liselerde de öğrenciler bugün okullarına gitti.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve görüntülerde Becaya, Tizi Vuzu ve El-Kabail kentlerinde gösterilerin yer yer devam ettiği ancak katılımın önceki güne göre daha düşük yoğunluklu olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Buteflika aday olmayacağını açıklamıştı

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, 5'inci dönem adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını açıklamıştı.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı belirtilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Kaynak: Reuters, AA