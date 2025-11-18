NASA, 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının en ‘sıradışı’ görüntülerini paylaşmaya hazırlanıyor

Ajans, çarşamba günü 19 Kasım saat 20.00 UTC’de (TSİ 23.00) düzenleyeceği etkinlikte yer teleskopları ve uzay araçları tarafından elde edilen kapsamlı görüntüleri paylaşacak.

NASA, hangi araçların görüntü topladığını açıklamaktan kaçınıyor ancak Hubble, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ve Mars yörüngesindeki araçların gözlem yapmış olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca ATLAS araştırma teleskopu ve Gemini gözlemevi gibi yer tabanlı sistemlerin de görüntü aldığı tahmin ediliyor.

Yörüngedeki kritik an

Temmuz 2025’te ilk kez tespit edildiğinde büyük heyecan yaratan 3I/ATLAS, Dünya’dan bakıldığında 21 Ekim’de Güneş’in arkasına geçmiş, 29 Ekim’de Güneş’e en yakın nokta olan perihelion’a ulaşmış ve kasım ayı başında yeniden görünür hale gelmişti.

Kuyruklu yıldızlar, Güneş’e yaklaştıkça yüzeydeki buzların buharlaşması nedeniyle parlak gaz ve iyon kuyrukları oluşturuyor. 3I/ATLAS perihelion sırasında en yoğun etkinlik dönemini yaşadı ancak bu süreç Dünya’dan izlenemedi.

Buna karşın kuyruklu yıldızın Mart gezegenine çok yakın geçmesi, Mars yörüngesindeki araçların bu anı yakaladığı yönünde beklenti doğurdu. Avrupa Uzay Ajansı, kuyruklu yıldızla ilgili ilk Mars gözlemlerini doğruladı.

NASA, “Bilim misyonlarımızın güçlü altyapısı, 3I/ATLAS’ı yolculuğu boyunca neredeyse kesintisiz izleme imkanı sağlıyor.” açıklamasında bulundu.

En yakın geçiş 19 Aralık’ta

Kuyruklu yıldızın Dünya’ya en yakın geçişi 19 Aralık’ta gerçekleşecek. 3I/ATLAS bu tarihte gezegenimize 270 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşacak. Bu durum yer teleskopları için en iyi gözlem fırsatını sunacak.

Yeni görüntüler NASA+ platformu, NASA Live internet sitesi, NASA uygulaması ve YouTube üzerinden canlı yayımlanacak.