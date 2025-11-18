Bu inanılmaz fotoğraf yapay zeka ürünü değil gerçek

Fotoğrafın çekilmesi için “muazzam planlama” gerektiğini belirten McCarthy, bunun türünün ilk örneği olabileceğini söyledi. Güneş’in konumu, paraşütçü pozisyonu, atlayış irtifası, yere uzaklık ve teleskop açısı bir anda mükemmel biçimde hizalandı.

Arizona’da yaşayan McCarthy ve işbirlikçisi, paraşütçü-müzisyen Gabriel C. Brown, daha önce altı kez denedikleri hizalamayı 8 Kasım 2025 Pazar günü saat 09.00’da başarmayı başardı. Brown, küçük pervaneli bir uçaktan 1.070 metre yükseklikten atladı.

Brown sosyal medyada, “Bunu başardığımıza hâlâ inanamıyorum. Uçak, zamanlama, mesafe ve doğru Güneş açısı aynı anda denk gelmeliydi.” ifadelerini kullandı.

Immense planning and technical precision was required for this absolutely preposterous (but real) view: I captured my friend @BlackGryph0n transiting the sun during a skydive.



This might be the first photo of it's kind in existence. See a video of this moment in the reply ???? pic.twitter.com/mkjfavuVsZ — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 13, 2025

‘Aşırı ayrıntılı’ uzay fotoğraflarıyla tanınıyor

McCarthy, yüksek çözünürlüklü astrofotoğraf çalışmalarıyla biliniyor. 2022’de Güneş’ten fırlayan 1 milyon mil uzunluğunda koronal kütle atımını görüntülemişti. Ayrıca gezegen bilimci Connor Matherne ile birlikte Ay’ın Dünya’ya bakan yüzeyinin girinti çıkıntılarını 200 bin kareden oluşan 174 megapiksellik bir görselle ortaya koymuştu.

Bu yılın başlarında, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun önünden geçen bir güneş patlamasını da fotoğrafladı. Son çalışmasında ise, ISS’nin 400 km uzaklığına kıyasla yalnızca 2 kilometre mesafedeki bir paraşütçüyü Güneş ile eşzamanlı yakalamayı başardı. Bu kısa anlık geçiş, fotoğraf için milisaniyelik fırsatlar sundu.

McCarthy, sıradaki projelerini de yakında paylaşacağını ifade etti.

Fotoğrafçıyı Instagram, X, Facebook ve web sitesi üzerinden takip etmek mümkün.