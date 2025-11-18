Duman 12.4ºC Ankara
Dünya
AA 18.11.2025 09:23

ABD'de Trump ve Vance'e ölüm tehdidinde bulunan kişiye 2 yıl hapis cezası

ABD'nin Michigan eyaletinde, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e yönelik ölüm tehdidinde bulunan kişi, federal mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de Trump ve Vance'e ölüm tehdidinde bulunan kişiye 2 yıl hapis cezası

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı JD Vance ile aynı isim baş harflerini ve soyadını taşıyan 67 yaşındaki James Donald Vance Jr, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Trump ve Vance'i öldürmekle tehdit etti.

Bu mesajlarında hayatını kaybetme ya da ömür boyu hapse girme ihtimalini önemsemediğini yazan Vance Jr, mahkemedeki ifadesinde Başkan ve Başkan Yardımcısı'nı öldürme veya yaralama tehdidi suçlamalarını kabul etti.

Michigan Federal Mahkemesi, Vance Jr'ı 2 yıl hapis cezasına mahkum etti.

ABD'de 20 Ekim'de, Richard Spring isimli başka bir kişi de Trump'ı öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle 18 ay hapis ve 2 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

