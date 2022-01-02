Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Aburra Vadisi bölgesinde keşfedilen ve ülkede bildirilen ilk albino yaguarundi kurtarıldı.

Yetkililere göre, yavrunun albino olması nedeniyle vahşi doğada hayatta kalma ihtimali düşüktü. Bu nedenle albino yaguarundinin yaşamını vahşi yaşam parkında sürdürmesine karar verildi.

Veterinerler tarafından yapılan ilk tıbbi müdahalenin ardından nadir bulunan tür, Medellin'deki bir vahşi yaşam koruma parkına transfer edilecek.