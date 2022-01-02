Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 15:31Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Nadir görülen bir albino yaguarundi yavrusu Kolombiya'da kurtarıldı
Kolombiya'da kurtarılan ve Kuzey ve Güney Amerika'ya özgü bir puma türü olan yaguarundi yavrusunun sağlığına kavuşması için veterinerler seferber oldu.
Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Aburra Vadisi bölgesinde keşfedilen ve ülkede bildirilen ilk albino yaguarundi kurtarıldı.
Yetkililere göre, yavrunun albino olması nedeniyle vahşi doğada hayatta kalma ihtimali düşüktü. Bu nedenle albino yaguarundinin yaşamını vahşi yaşam parkında sürdürmesine karar verildi.
Veterinerler tarafından yapılan ilk tıbbi müdahalenin ardından nadir bulunan tür, Medellin'deki bir vahşi yaşam koruma parkına transfer edilecek.
Etiketler: Kolombiya
Sıradaki Haber
İsrail’de eylül ayından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz