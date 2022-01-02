Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 13:21Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, İHA
Çin’de 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaralandı.
Çin’in Yunnan eyaletinin güneybatısında bulunan Lijiang kentinde, 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yunnan Deprem Ajansı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremde 15 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ekipler olay yerinde
Açıklamada, depremin yerel saatle 15.02’de yaşandığı ifade edilirken, derinliğinin ise 10 kilometre olduğu ibilgisi verildi.
Deprem sonrası, itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
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