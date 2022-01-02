İsrail Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, son 24 saatte 92 bin 500 kişiye COVID-19 testi yapıldı.

Test sonucu 4 bin 197 kişinin enfekte olduğu görülürken, bu, Eylül 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

İsrail'de önceki hafta toplam 9 bin 81 vaka, son haftada ise 26 bin 857 vaka tespit edilirken, son verilere göre ise vaka sayısı yaklaşık 3 kat arttı.

Başbakan Bennett: Fırtına şimdi bize doğru geliyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, yakın gelecekte, bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının görüldüğü salgının 5'inci dalga dönemi içinde enfekte kişi sayısında artış olacağı konusunda uyardı.

Bennett, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede "çok yakında, günde on binlerce vaka tespit edileceğini" söyledi.

İsrail Başbakanı, "Hastanelerde artması beklenen kalabalığa paralel olarak, bir günde on binlerce doğrulanmış vaka durumunun lojistik olarak yönetilmesinin çok zor olacağı unutulmamalıdır. Kısacası, fırtına şimdi bize doğru geliyor." ifadelerini kullandı.