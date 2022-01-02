Slovenya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı sona erdi. Fransa görevi 6 aylığına devraldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa dönem başkanlığında öncelikli hedeflerin iklim krizi ve dijitalleşme olacağını belirtti. Avrupa egemenliğinin güçlendirilmesinin de gündemlerinde olacağını vurguladı.

Dönem başkanlığının Fransa'ya geçtiği cumartesi günü Eyfel Kulesi, Avrupa Birliği Bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

[Fotoğraf: AFP]

Paris’in simgelerinden Zafer Takı da Avrupa Birliği Bayrağı renklerine büründü.

Tarihi anıta, Avrupa Birliği Bayrağı asıldı. Ancak bu karar ülkede tartışma yarattı.

Zafer Takı'ndaki bayrak indirildi

AB karşıtı aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayları Marine Le Pen ve Eric Zemmour ile sağ kanadın cumhurbaşkanı adayı Valérie Pécresse Fransa'nın egemenliğini simgeleyen yapıya AB bayrağı asılmasına tepki gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Tepkilerin ardından Zafer Takı'ndaki bayrak indirildi. Le Pen bu gelişme için Macron'a teşekkür ederek "Bu vatanseverlerin zaferi" yorumunu yaptı.

Seçim yarışının hızlandığı Fransa'da, Avrupa Birliği dönem başkanlığının iç siyaset tartışmalarının gölgesinde geçmesi bekleniyor.