Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Myanmar'daki protestolarda ölenlerin sayısı 759'a yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Myanmar'daki protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 759'a yükseldi. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında, Myanmar'da şiddetin bir an önce durdurulması kararı alınmasına rağmen 9 kişi öldürüldü.
Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 3 can kaybının daha doğrulandığını açıkladı.
Toplam can kaybı 759 olarak güncellenirken, 3 bin 461 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.
ASEAN'dan beri 9 kişi öldü
1276 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.
24 Nisan'da Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler toplantısında, Myanmar'da şiddetin bir an önce durdurulması kararı alınmıştı.
AAPP'nin verilerine göre, ASEAN toplantısından bu yana Myanmar'da, ordunun darbe karşıtı protestolara silahlı müdahalesi sonucu 9 kişi öldürüldü.
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