Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 06:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'yı ziyaret edecek
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gelecek hafta Kiev'i ziyaret edecek.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Amerikan CBS kanalında hafta sonu yayınlanacak röportajının ilk yayınlanan kısmında, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüşmek üzere bu ülkeye gideceğini teyit etti.
Blinken, röportajında, "Şu anda Ukrayna sınırındaki asker yığınağı, Rusya'nın (Kırım'ı) işgal ettiği 2014 yılındakinden daha fazla. Bay Putin'in amaçlarını bildiğimizi söyleyemem. Onun yapmayı ya da yapmamayı seçebileceği pek çok husus var" ifadelerini kullandı.
Son günlerde Rus askerlerinin geri çekilme sürecini de yakından takip ettiklerini kaydeden Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği bir kez daha yineledi.
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