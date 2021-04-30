Digidog, New York Polis Teşkilatı'nın her zaman gündem olan robot polis köpeği oldu. Teknolojik yönüyle olumlu puanlar toplayan Digidog uzun süre sert eleştirilere de maruz kaldı.

Gelen sert tepkiler üzerine New York Polis Teşkilatı bir karar aldı ve robot köpeğin kullanımını 22 Nisan itibarıyla durdurdu.

Robot köpeğin üreticisi ile yaklaşık 94 bin dolar değerindeki kira sözleşmesi sonlandırıldı.

Düşük gelirli ve beyaz olmayanları hedef aldığı eleştirisi vardı

Projeye eleştiri getiren isimlerden biri de New York'un Demokrat milletvekili Alexandria Cortez olmuştu. Cortez, Şubat ayında, Digidog'un düşük gelirli ve beyaz olmayan toplulukları hedef almak için kullanıldığını öne sürmüştü.

New York Polis Teşkilatı'nın istihbarat ve terörle mücadele komiser yardımcısı John Miller ise projenin ucuz bir propagandaya kurban gittiğini söyledi.

