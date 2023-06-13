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Dünya
AA 13.06.2023 20:12

Myanmar'daki darbenin ilk 20 ayında 6 binden fazla sivil yaşamını yitirdi

Myanmar'da Şubat 2021'deki askeri darbenin ilk 20 ayında yaşamını yitiren sivillerin sayısının 6 bin 337'yi bulduğu ortaya çıktı.

Myanmar'daki darbenin ilk 20 ayında 6 binden fazla sivil yaşamını yitirdi
[Fotograf: AP]

Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsünce yayımlanan raporda, darbeden sonraki 20 ay içinde Myanmar'da yaşamını yitiren ve yaralanan sivillerin rakamları incelendi.

Rapora göre, 1 Şubat 2021-30 Eylül 2022'de "siyasi nedenlerle" 6 bin 337 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 614 kişi yaralandı.

Ayrıca bu ölümlerin 3 bin 3'üne ordu, polis ve milisler, 2 bin 152'sine ise silahlı muhalif gruplar yol açtı.

Söz konusu rakamların, uluslararası kuruluşlar da dahil bugüne kadar açıklanan verilerden daha yüksek olduğu görülüyor.

Raporda konuya ilişkin, "Bu rakam, medyada yer alan rakamların çok üstünde ancak bu veriler güvenilir haber kaynaklarından alınan ölü sayılarına dayanıyor" ifadesi kullanıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San SuuÇii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

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