Almanya'da kilisede cinsel istismara 300 bin euro tazminat kararı

Almanya'nın Köln kentinde 1970'lerde bir rahip tarafından birçok kez istismara uğrayan mağdur, Köln Bölge Mahkemesine açtığı davada, çektiği acı nedeniyle 750 bin ruro tazminat talep etti.

Mahkemede, Köln Başpiskoposluğu zaman aşımı talebinde bulunmazken, mahkeme heyeti verdiği kararla piskoposluğun mağdura 300 bin ruro tazminat ödemesine hükmetti.

Şimdiye kadar Katolik Kilisesi, taciz ve istismardan etkilenenlere "tanıma ödemeleri" adıyla gönüllü tazminat ödemesi yaptı.

Bonn'daki Bağımsız Tanınma Ödemeleri Komisyonunun (UKA) şimdiye kadar 143 vakada kişi başına 50 bin euro, 24 vakada da 100 bin euronun üzerinde ödemeler yapmıştı.

Tazminat alan mağdurlar, ödeme miktarlarının çok düşük olduğu eleştirisinde bulunmuştu.