Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2023 17:25

Almanya'da kilisede cinsel istismara 300 bin euro tazminat kararı

Almanya'nın Köln kentinde 1970'lerde bir rahip tarafından birçok kez istismara uğrayan ve şu an 62 yaşındaki mağdura mahkeme, Köln Başpiskoposluğunun 300 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

Almanya'da kilisede cinsel istismara 300 bin euro tazminat kararı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Almanya'nın Köln kentinde 1970'lerde bir rahip tarafından birçok kez istismara uğrayan mağdur, Köln Bölge Mahkemesine açtığı davada, çektiği acı nedeniyle 750 bin ruro tazminat talep etti.

Mahkemede, Köln Başpiskoposluğu zaman aşımı talebinde bulunmazken, mahkeme heyeti verdiği kararla piskoposluğun mağdura 300 bin ruro tazminat ödemesine hükmetti.

Şimdiye kadar Katolik Kilisesi, taciz ve istismardan etkilenenlere "tanıma ödemeleri" adıyla gönüllü tazminat ödemesi yaptı.

Bonn'daki Bağımsız Tanınma Ödemeleri Komisyonunun (UKA) şimdiye kadar 143 vakada kişi başına 50 bin euro, 24 vakada da 100 bin euronun üzerinde ödemeler yapmıştı.

Tazminat alan mağdurlar, ödeme miktarlarının çok düşük olduğu eleştirisinde bulunmuştu.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
İsrailli komutan: Çok cepheli savaşa hazırlanıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
Togg, Alman gazetecileri ağırladı
17:32
Boynuna takılan metalik disk yemek borusunu delerek midesine indi
17:29
İstanbul'da suya zam
17:14
Samsun'da istinat duvarı yıkıldı, 5 araç ve 1 tekne boşluğa düştü
17:08
Konya'da sağanak sele neden oldu
17:05
Kahramanmaraş'ta sağanak sele dönüştü
Emine Erdoğan, Bakü'de ziyaretlerde bulundu
Emine Erdoğan, Bakü'de ziyaretlerde bulundu
FOTO FOKUS
Göçmen kaçakçılığı operasyonundan dikkat çeken detaylar
Göçmen kaçakçılığı operasyonundan dikkat çeken detaylar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ