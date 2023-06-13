Hollanda’da ırkçı ifadeleri nedeniyle yargılanan polis, Yabancılar Polisi Müdürü oldu

Algemeen Dagblad gazetesinde çıkan haberde, bir polis memurunun 2020 yılında Dordrecht kentinde yaşanan bir olayda, polise tepki gösteren bir semt sakinine ırkçı ifadeler kullandığı belirtildi.

Haberde, ırkçı ifadeler nedeniyle yargılanan ve para cezası alan polis memurunun, Rotterdam Polis Teşkilatına bağlı Yabancılar Polisi departmanına müdür olarak atandığı ifade edildi.

Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Farid Azarkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce halka karşı ırkçı ifadeler kullanmış bir polis memurunun, Yabancılar Polisi departmanına müdür olarak atanmasının “utanç verici” olduğunu söyledi.

Rotterdam Polis Şefi Fred Westerbeke’nin, “polis teşkilatında ırkçılığa yer yok” sözüne dikkat çeken Azarkan, “Emniyet Müdürü'nün sözlerinin ne değeri kaldı o zaman? Bu atama, son zamanlarda polis teşkilatındaki ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele sözünü ortadan kaldırıyor ve polis teşkilatındaki üst yöneticilerinin inanılırlığı kayboluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yabancı uyrukluların kimliklerini ve oturum haklarını araştıran Yabancılar Polisi, insan kaçakçılığı ve kimlik dolandırıcılığı gibi suçlarla ilgili araştırmalar yapıyor.