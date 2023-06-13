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Dünya
AA 13.06.2023 16:19

İngiltere'de COVID-19 soruşturması "salgının sonuçlarının önlenip önlenemeyeceğini" inceliyor

İngiltere'de hükümetin COVID-19 salgınına hazırlık ve müdahalesini ele alan bir kamu soruşturması, salgının sonuçlarının önlenip önlenemeyeceğini inceliyor.

İngiltere'de COVID-19 soruşturması "salgının sonuçlarının önlenip önlenemeyeceğini" inceliyor

İngiliz hükümetinin COVID-19 salgınına hazırlık ve müdahalesini ele alan, en az 3 yıl sürecek soruşturmanın halka açık ilk oturumu başladı.

Oturumun ilk gününde, insanların COVID-19'un kendileri ve sevdikleri üzerindeki yıkıcı etkisini anlattıkları 17 dakikalık bir video gösterildi. Oturum kapsamında, COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin yakınları dinlenecek ve kanıtlar sunulabilecek.

Soruşturmanın danışmanlığını yapan avukat Hugo Keith, oturumda yaptığı konuşmada, COVID-19 salgınının, İngiltere'ye "eşi benzeri görülmemiş ölçekte ölüm ve hastalık" getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Keith, "Asıl mesele, bu etkinin kaçınılmaz olup olmadığı. Bu korkunç sonuçlar kaçınılmaz mıydı, yoksa önlenebilir ya da hafifletilebilir miydi?" sorusunu yöneltti.

COVID-19 soruşturması uzun yıllar sürebilir

Eski Temyiz Mahkemesi Yargıcı Heather Hallett'in başkanlık ettiği soruşturmada, karantina kısıtlamaları, halkın ruh sağlığı ve salgının çocukların eğitimi üzerindeki etkisinin yanı sıra hükümetin salgına hazırlık ve müdahalesi değerlendiriliyor.

Hallett, soruşturmanın sonuçlanmasını beklemek yerine her bölümden sonra soruşturmaya ilişkin bulguları açıklayacak.

İngiltere'de kamu soruşturmaları genellikle oldukça kapsamlı oluyor ve uzun yıllar sürüyor.

Söz konusu COVID-19 soruşturmasının halka açık oturumları en az üç yıl sürecek ancak soruşturmanın tamamlanmasının, uzun yıllar sürebileceği öngörülüyor.

İngiltere'de COVID-19 salgını nedeniyle 227 bin 321 kişi hayatını kaybetmişti. ​​​​​​​

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