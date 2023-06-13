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Dünya
AA 13.06.2023 16:15

COVID-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi

Yeni bir araştırmaya göre, COVID-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalı koku ve tat duyusunu kaybetti ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri gelmedi.

COVID-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

The Laringoscope dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında yaklaşık 29 bin 700 yetişkinle anket yapıldı.

Araştırmacılar COVID-19’u şiddetli geçirme ile tat ve koku kaybı arasında bir ilişki olduğunu buldu.

COVID-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalının koku ve tat duyusunu kaybettiği ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri kazanamadığı belirtildi.

Koku ve tat kaybı

Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi’nin 2021 verilerini kullanan araştırmacılar, COVID-19 geçirmiş katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ının koku ve yaklaşık yüzde 58'inin tat duyusu kaybı yaşadığını tespit etti.

Bu katılımcıların yüzde 24’ünün yalnızca kısmi bir iyileşme gösterdiği, yüzde 3'ten fazlasının koku alma duyusunda hiç iyileşme olmadığı tespit edildi.

Tat alma duyusu kaybı yaşayanların yüzde 20'sinin bu duyularını kısmen geri kazandığı, yüzde 2'den fazlasın ise hala tat alamadığı kaydedildi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Neil Bhattacharyya, "COVID-19 kaynaklı koku kaybı yaşadığınızda çoğu insanın bu duyuyu geri kazandığını düşünürsünüz ancak ciddi oranda bu kayıp geri gelmiyor." dedi.

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