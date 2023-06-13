Guinness'te yeni rekor: 100 saat yemek pişirerek dünya rekoru kırdı

Hilda Baci, geçen ay dört gün boyunca yemek pişirdikten sonra ulusal bir sansasyon yarattı.

100 saat yemek pişirdi ve her saat başı beş dakikalık bir ara vermesine izin verildi.

Ancak GWR rekorunu 93 saat 11 dakikada kaydetti ve yedi saatini bir seferde izin verilenden daha uzun mola verdiği için iptal etti.

27 yaşındaki Şef Baci, 11 Mayıs Perşembe günü saat 15:00 GMT'de ocağını açtığı andan itibaren 100'den fazla farklı yemek kullandı.

Sonraki Pazartesi günü yemek yapmayı bıraktı.

Bir önceki rekor 87 saat 45 dakika ile 2019'da Hintli şef Lata Tondon tarafından kırıldı.

Tondon, Bassey'e girişiminden önce bir destek mesajı gönderdi.

Bassey, CNN'e rekoru denemek için motive olduğunu çünkü Nijerya yemeklerini haritaya koymak istediğini söyledi.