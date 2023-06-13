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Dünya
TRT Haber 13.06.2023 14:30

Yunanistan'da Türk azınlığa tehdit: Oy vermezseniz yardımı keseriz

Yunanistan’da 25 Haziran’daki genel seçim yaklaştıkça gerilim de tırmanıyor. Miçotakis'in partisinden bazı isimler, art arda Batı Trakya'daki Türk azınlığı hedef aldı. Son olarak partinin sözcüsü kendi adaylarına oy vermeyenlerin, Yunan vatandaşlık haklarına sahip olamayacaklarını öne sürdü.

Yunanistan'da Türk azınlığa tehdit: Oy vermezseniz yardımı keseriz
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan'daki Türk azınlık, 21 Mayıs'taki seçimin ardından hedefte.

Genel seçimin ardından hiçbir partinin hükümet kuramadığı Yunanistan, 25 Haziran'da yeniden sandığa gidiyor.

Rekabet kızıştıkça Türk Azınlığa yönelik baskı ve tehditkar açıklamalar artıyor.

21 Mayıs’taki seçimde Batı Trakya bölgesinden 4 Türk milletvekili seçildi, bu durum eski iktidar partisi Yeni Demokrasi’yi rahatsız etti.

Batı Trakya Türklerine baskı

Önce partinin lideri ve eski Başbakan Kiryakos Miçotakis Türk milletvekillerini hedef aldı. Ardından Miçotakis’in ablası ve eski Yunan Dışişleri Bakanlarından Dora Bakoyanni tehditler savurdu.

Yunanistan Batı Trakya'daki "Türk" varlığını hazmedemiyor
Yunanistan Batı Trakya'daki "Türk" varlığını hazmedemiyor

Batı Trakya’yı ziyareti sırasında, kendilerine oy verilmemesi durumunda bölge halkına yardımı keseceklerini söyledi.

Türk azınlığa vatandaşlık hakları ile tehdit

Son olarak Yeni Demokrasi Partisi'nin sözcüsü Akis Skertsos da tehdit savuranlara katıldı.

Bir televizyon programında yaptığı konuşmada, azınlığı, vatandaşlık hakları ile tehdit etti.

Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a 'Batı Trakya' uyarısı
Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a 'Batı Trakya' uyarısı

SYRİZA'dan aday olan Özgür Ferhat ve Hüseyin Zeybek’e oy verenlerin Yunan vatandaşlık haklarına sahip olamayacaklarını öne sürdü.

Tehditlerin ardından Türk milletvekillerine listesinde yer veren SYRİZA lideri Aleksis Çipras, geçici Başbakan İoannis Sarmas ile görüştü. Söylemlerin ulusal tehlikelere yol açabileceğine işaret etti.

"Demokrasiye ve halkın iradesine saygısızlık yapılıyor"

Tehditkar ve ırkçı söylemlere Batı Trakya’daki Türk Dernekleri tepki gösterdi.

Miçotakis'e 'Batı Trakya' tepkisi: Biz Türk'üz
Miçotakis'e 'Batı Trakya' tepkisi: Biz Türk'üz

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu da tehditvari söylemlerin azınlıkları rencide ettiğine dikkati çekti. Bu tutumun değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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