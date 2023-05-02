Miçotakis'e 'Batı Trakya' tepkisi: Biz Türk'üz

Yunanistan 21 Mayıs’ta seçimlere gidiyor.

Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis seçim çalışmaları çerçevesinde 27 Nisan'da Batı Trakya’yı ziyaret etti.

Miçotakis, İskeçe’de Türkleri ‘dini azınlık’ olarak niteleyerek bölge halkının etnik kimliğini inkar etti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu Miçotakis'in tavrına tepki gösterdi.

"Kimliğimiz ve haklarımızı seçim propagandasına alet etmeyin"

“Kimliğimiz ve haklarımız üzerinden seçim propagandasına alet edilmek istemiyoruz.” diyen Habipoğlu yazılı açıklama yayımladı:

"Başbakanımızın, kimliği inkar edilen ve hakları gasp edilen bizleri seçimlere malzeme ve propaganda olarak sunması ve haklarımıza yönelik ‘efsane’ nitelemesinde bulunması kabul edilemez."

Habipoğlu “Ülkemiz ne kadar inkar etse de yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan bizler Türk’üz” dedi.

Habipoğlu, Yunanistan’ın Arnavutluk’taki azınlığı ‘Ortodoks Hristiyan’ değil, ‘Yunan’ azınlığı olarak tanımlayıp sahip çıktığını hatırlattı.

“Ülkemiz böyle mi uluslararası hukuk kurallarına uyuyor, Avrupa değerlerine saygı gösteriyor?” sorusunu yöneltti.