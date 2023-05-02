Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.05.2023 12:31

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7'ye yükseldi

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7'ye yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, nisanda bir önceki aya göre de yüzde 0,7 arttı.

Piyasa beklentileri, nisanda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 7, aylık enfasyonun yüzde 0,9 olması yönündeydi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, nisan ayında Letonya'da yüzde 15, Slovakya'da yüzde 14, Litvanya'da yüzde 13,3, Estonya'da yüzde 13,2, Avusturya'da yüzde 9,6, Slovenya'da yüzde 9,2, İtalya ve Hırvatistan'da yüzde 8,8, Almanya'da yüzde 7,6, Fransa ve Portekiz'de yüzde 6,9, Malta'da yüzde 6,5, Finlandiya'da yüzde 6,4, İrlanda'da yüzde 6,3, Hollanda'da yüzde 5,9, Yunanistan'da yüzde 4,5, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 3,8, Belçika'da yüzde 3,3 ve Lüksemburg'da yüzde 2,7 seviyesinde ölçüldü.

ETİKETLER
Enflasyon
Sıradaki Haber
BTK Demir Yolu Hattı'nda 2,4 milyon ton yük taşındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:38
Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
12:45
30 kaza kara noktası daha güvenli hale getiriliyor
12:40
12. sınıflar devamsızlıktan muaf tutulacak
12:23
Depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mekanlar restore edildi
12:05
BTK Demir Yolu Hattı'nda 2,4 milyon ton yük taşındı
12:01
Baş döndüren sorun: Vertigo
Depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mekanlar restore edildi
Depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mekanlar restore edildi
FOTO FOKUS
Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ