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Dünya
İHA 02.05.2023 12:35

Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı

Tayvan’ın başkenti Taipei’de bir makak maymunu yavru kediyi kaçırdı. Halk, kedi yavrusunu bulmak için seferber oldu.

Tayvan’ın başkenti Taipei’nin Şizhi bölgesinde bir makak maymunu yavru kediyi kaçırdı.

Taipei Hayvanları Koruma ve Sağlık Teftiş Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, maymunun görüldüğü noktaları tespit etmek için yerel yönetim ile çalışma başlatıldı.

Kedinin bulunması halinde ofise bildirilmesi istendi.

'Maymunlar Cehennemi' gerçek mi oluyor?
'Maymunlar Cehennemi' gerçek mi oluyor?

Tayvanlı hayvanseverler de yavru kediyi bulmak için seferber oldu. Hayvanseverler yavru kedinin hem aç hem de bakıma ihtiyacı olduğunu ve maymunun kediyi öldürmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

'Tayvan makağı' olarak da bilinen bu maymun türlerinin dağlık bölgelerdeki evlerin çevresine inerek yavru hayvanları kaçırdığı ve bazı durumlarda tehlikeli olduğu biliniyor.

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Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
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