Bir zamanlar soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan makak maymunlarının sayısı Japonya’da son dönemde hızla arttı. Gizlice anaokullarına girmeye, penceresi açık evlere girip bebeklere zarar vermeye başladılar.

Bu saldırılar Japonya’da öyle arttı ki ülkede alarma geçildi ve “maymun avı” için bir ekip kuruldu.

Japon polisi bölge sakinlerini korkutan yabani maymun saldırılarını durdurmak için sakinleştirici silahlara yöneldi.

Bölgede ilk kez gözlenen seri saldırıların nedeni konusunda detaylı araştırma başlatıldı. Maymun sürüsünün tam olarak nereden geldiği de bilinmiyor.

250 köpeği de ağaçların tepesinde öldürdüler

Maymunlar için biraz “kindar” da diyebiliriz. Hindistan’ın Lavool köyünde birkaç köpek yavru bir maymunu öldürdü. Bunun üzerine bir grup maymun, köpeklere karşı adeta savaş başlattı.

250 köpeği ağaçların tepesine sürükleyip yavrularıyla birlikte vahşice öldürdüler ve köyde tek bir köpek bile kalmadı. Peki, bu saldırıların altında yatan sebep ne?

[Fotoğraf: Getty]

Yaşam alanları arasında mesafe azaldı

Makaklar, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından "en az endişe veren" tür olarak listelenmişti.

Araştırmacılar, makakların sayısının artmasının insanlarla ciddi çatışmalara girmelerini tetiklediğini söylüyor.

İnsanlar ile makakların yaşam alanları arasındaki mesafenin azalması bu tarz olayları kaçınılmaz kılıyor.

Aynı zamanda makaklara karşı insan davranışlarındaki değişim ile orman koşullarının farklılaşması da saldırganlaşmalarının olası nedenleri arasında.

Umarız bizlere 'Maymunlar Cehennemi'ni hatırlatan bu olayların önüne geçilir.