Çin'in Dongguan şehrinde balık tutan bir kişi bir anda kendini suyun içinde buldu.



Oltasına takılan balığı çekemeyince suya düşen sakar balıkçı çığlık atarak panikle ağlamaya başladı. Bir süre çırpınan balıkçının yardımına çevredekiler koştu.



O sırada da, aslında düştüğü yerin sadece diz seviyesinde olduğu görüldü.



Durumu anlayan sakar balıkçı daha sonra göle düşen eşyalarını toplamaya yöneldi.



Bu ilginç anlar çevredekileri güldürdü.