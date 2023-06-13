Fransa'da ayrılıkçılıkla mücadele fonunda yolsuzluk iddiası savcılığı harekete geçirdi

Fransız basınına göre, savcılığın kararıyla, fonla iltisaklı Bakanlıklar Arası Suçu ve Radikalleşmeyi Önleme Komitesinin (CIPDR) eski başkanı Christian Gravel'in yanı sıra Askeri Hazırlık ve Beden Eğitimi Dernekleri Birliği (USEPPM) yöneticileri Mohamed Sifaoui ve Cyril Karunagaran'ın evleri arandı.

Aramalar, "kamu parasını zimmete geçirme" ve "güveni kötüye kullanma" gibi gerekçelerle Ulusal Mali Savcılık Ofisinin (PNF) kararıyla başlayan soruşturma kapsamında yürütülüyor.

Süreç

Nisan 2021'de dönemin Vatandaşlıktan Sorumlu Bakanı Marlene Schiappa tarafından duyurulan 2,5 milyon avroluk Marianne Fonu, tarih öğretmeni Samuel Paty'nin Ekim 2020'de öldürülmesi üzerine "ayrılıkçılıkla mücadele" adı altında oluşturulmuştu.

Fonun yönetimi, CIPDR'ye verilmişti.

Marianne Fonu'nun yasa dışı şekilde kullanıldığı iddiaları üzerine PNF mayısta soruşturma başlatmış, İçişleri Bakanlığına bağlı İdari Genel Denetim (IGA) kurumu da Marianne Fonu'na ilişkin yaptığı denetimler sonrası 6 Haziran'da rapor yayımlamıştı.

Rapor, Marianne Fonu'nun harcamalarına ilişkin CIPDR'in ağır ihmallerde bulunduğunu ortaya çıkarmış, bunun üzerine CIPDR Başkanı Christian Gravel istifa etmişti.

Raporda ayrıca, Sifaoui'nin yöneticilerinden olduğu USEPPM'in bu fondan aldığı hibeyi amacına uygun kullanmadığı belirtilmişti.