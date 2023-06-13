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Dünya
AA 13.06.2023 15:45

KKTC'de gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti: Tek yol KKTC'nin tanınması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini Lefkoşa'ya yapmasına geniş yer verdi.

KKTC'de gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti: Tek yol KKTC'nin tanınması
[Fotograf: AP]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer verdi.

KKTC'nin kamu yayıncısı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) ile resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezisini canlı yayınlar ve flaş haberlerle izleyici ve okuyucularına duyurdu.

KKTC'de günlük yayınlanan Kıbrıs Gazetesi, ''Türkiye Yüzyılı KKTC'den başladı' manşetiyle çıktı. Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ada'ya elektrik getirme müjdesi, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal ve pistinin açılmasına yönelik açıklaması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile müzakerelerin başlayabilmesi için KKTC'nin resmen tanınması gerektiği yönündeki ön koşula dair cümlelerini sayfasına taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de

Günlük yayınlanan Diyalog Gazetesi, ''Hayati Proje'' başlığıyla manşetten okuyucularına duyurduğu haberinde, Erdoğan'ın Ada'ya kabloyla elektrik getirileceği ve KKTC'de elektrik kesintilerinin son bulacağına dair açıklamalarını okuyucularına aktardı.

''Erdoğan'dan KKTC'ye tam destek''

KKTC'de yayınlanan Güneş gazetesi de ''Tek yol KKTC'nin tanınması'' manşetiyle çıktı.

Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın GKRY ile müzakerelere başlamanın şartı olarak dile getirdiği KKTC'nin tanınmasına yönelik talebinden pasajlar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege Denizi barış denizi olsun istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege Denizi barış denizi olsun istiyoruz

Kuzey Kıbrıs'ın uzun ömürlü günlük gazetelerinden Halkın Sesi ise ''Erdoğan'dan KKTC'ye tam destek'' başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, Türkiye'nin KKTC için öngördüğü deniz altından kablo ile Ada'ya elektrik getirilmesi, Derinya'da 1192 sosyal konut inşası, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı devlet hastanesi projesi, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ile pistinin 20 Temmuz'a kadar tamamlanacak olması ile KKTC vatandaşlarının Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden Türk vatandaşları ile eşit yararlanacak olması konularına yer verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Arkamızda dünya devi bir Türkiye Cumhuriyeti var
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Arkamızda dünya devi bir Türkiye Cumhuriyeti var

KKTC'de yayın yapan birçok TV ile internet sitesi de Erdoğan'ın yemin töreninin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapmasını öne çıkararak gelişmeleri canlı yayınlar ve uzman görüşleriyle paylaştı.

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