Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.40'da Atatürk Havalimanı'ndan KKTC'ye hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan'ın uçağı, saat 13.00'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılamada Erdoğan ve Tatar'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’de resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/X39ZFwCxKJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 12, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Tatar, heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Törenden sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tatar, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelen Erdoğan, Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan ve anıt özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi perçinlemek üzere yeniden huzurunuzdayız. 28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemizde yapılan seçimlerde bir kez daha milletimizin teveccühüne mazhar olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar kendi vatandaşlarımızın yanı sıra Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk Halkına da aşkla hizmet ettik. İnşallah yeni dönemimizde de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Kıbrıs Türkü kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ruhun şad olsun."

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.