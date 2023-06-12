TİSK Başkanı Akkol: 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yarın komisyon toplanıyor, çok demokratik şekilde işleyen bir komisyon. Biz beklentiyi karşılamak için masaya getireceğiz beklentileri.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, açıklama yapıyor. https://t.co/fhushYbXYx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 12, 2023

"Bayram öncesi sürecin tamamlanması şahsi arzum"

Sosyal diyolog halinde işçi kesimi ile istişare halindeyiz. Bakanımız sosyal diyologa önem veren bir isim. Biz tek gemideyiz istihdam çalışan işveren birbirinden ayrılan unsurlar değildir.

Bizim görüşümüz hızlı şekilde 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusındayız. Bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanması şahsi arzum.

Bir önceki bakanımızın beyanının tamammını dinlediğimizde ücretin başka para birimine endekslenmemesi gerektiğini ifade ediyor.

"Başka para birimine endekslenmemesi gerektiğini ifade ediyor"

Bir önceki bakanımızın beyanının tamammını dinlediğimizde ücretin başka para birimine endekslenmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Komisyon her şeyi dikkate alıyor kur enflasyon istihdam 100'den fazla parametre değerlendiriliyor olacak. Ara dönem artış yapılması konusunda mutabıkız.

İşveren desteğin artırılarak devam etmesi noktasında sayın bakana arz ettik. İşveren desteğin artırılarak bu da asgari ücretin yüzde 6'sı gibi bir rakama tekabül ediyor, devamını talep ediyoruz.