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TRT Haber 12.06.2023 10:56

Ahat Andican ve Emine Küçükali İyi Parti'den istifa etti

İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali ve Eski Devlet Bakanı ve İyi Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican partiden istifa etti.

Ahat Andican ve Emine Küçükali İyi Parti'den istifa etti

İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali ve Eski Devlet Bakanı ve İyi Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican partiden istifa ettiğini duyurdu. 

Ahat Andican, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İyi Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum. Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hâkim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye’siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İyi Parti kurucusu olmuştum. Meclisin 27. Dönemi boyunca yüzlerce TV programına çıkmış, bazı meclis konuşmaları sosyal medyada bir milyondan fazla izlenmiş, seçim bölgelerinde cadde, mahalle, sokak ve ev düzeyinde saha çalışmaları yapmış bir milletvekili olarak İyi Parti'ye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Kuşkusuz takdir yüce milletimizindir." 

"Mücadele devam etmelidir"

İyi Parti yönetimi ile uyumlu bir çalışma imkanı kalmadığını belirten Andican şunları aktardı:

"Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İyi Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır. Diğer taraftan oy için devletin tüm kurum ve kaynaklarını insafsızca kullanmaktan, din suistimali yapmaktan, vatandaşlık satmaktan, cumhuriyet düşmanlarını meclise taşımaktan, yalan sloganlar ve montaj videolarla halkı aldatmaktan çekinmeyen bu zihniyet küçük bir farkla da olsa seçimleri kazanmıştır ve iktidarını sürdürmektedir. Dolayısıyla mücadele devam etmelidir."

"'Partisiz Muhalefet' saflarına katılmış bulunuyorum"

Andican, “Partisiz Muhalefet” saflarına katıldığını şu sözlerle vurguladı:

"Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim. Geçmiş yasama döneminde oylarıyla beni meclise taşıyan, takdirleriyle cesaretlendiren, yapıcı eleştirileriyle yol gösteren güzel yurdumun tüm insanlarına teşekkür ediyor, en içten sevgi, saygı ve esenlik dileklerimi sunuyorum."

Emine Küçükali de istifa etti

Emine Küçükali de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gördüğüm lüzüm üzerine İyi Parti'deki Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum. Büyük Türk Milleti'ne saygılarımla arz ederim" dedi.

 

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