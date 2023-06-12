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TRT Haber 12.06.2023 09:18

İstanbul'da 530 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda toplam 530 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

İstanbul'da 530 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da narkotik ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda toplam 530 kilo metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin sabır, gayret ve azimle 2 aydır devam eden takip sonucu gerçekleşen operasyonda; araçtan araca nakledildiği sırada Silivri'de 227 kilogram, Başakşehir'de 303 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum." 

 

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Ali Yerlikaya İstanbul Narkotik
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