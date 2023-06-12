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Gündem
TRT Haber 12.06.2023 09:53

5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de içinde olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Devam eden atışlar sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de içinde olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, şu sözler yer aldı:

"Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti.

Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi."

 

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PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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