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Gündem
TRT Haber 12.06.2023 16:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege Denizi barış denizi olsun istiyoruz

Seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirterek, "Barışı engellemek isteyenler olursa farklı bir proje uygulamak zorunda kalırız. Biz önümüze engeller çıkmasın istiyoruz. Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege Denizi barış denizi olsun istiyoruz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

28 Mayıs seçimlerinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacaklarını ifade etti.

Doğu Akdeniz mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Denizi'nin bir barış denizine dönüşmesini temenni ederek, "Bizim yol haritamız belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Biz istiyoruz ki Ege Denizi, barış denizi olarak dünyaya mesajını versin" açıklamasını yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Seçimler bir demokrasi şöleni içinde, Türk milletine yakışır şekilde gerçekleşti. Göreve başlamamızın ardından ilk yurt dışı ziyaretimizi KKTC'ye yaparak geleneğimizi devam ettiriyoruz. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğiz, bu da bizim bir geleneğimizdir.

"Kıbrıs Türk'ü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır"

Kuzey Kıbrıs'ta artık elektrik kesintileri gibi bir sorun kalmayacaktır. Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik kesintileri sorunu kalmayacaktır. Kıbrıs meselesinde Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı bir tutum izlemiştir. Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler adanın tek egemeni olma hayallerini sürdürüyor. Buna inanlara gerçeklerle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir. Sayın Tatar'ın Cenevre'deki son toplantısı bundan ibarettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege Denizi barış denizi olsun istiyoruz

Türkiye'nin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Garantör ülke olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzurumuz demektir. KKTC'ye katkılarımızı devam ettireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki vatandaşlarımızla eşit sağlık hizmeti almasını sağlayacağız. Yarım asırdan fazla süre Rum tarafının uzlaşmaz, maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege Denizi barış denizi olsun istiyoruz

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Bizim yol haritamız barış üzerinedir. Bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yok. Eğer barışı engellemek isteyenler olursa farklı bir proje uygulamak zorunda kalırız. Biz önümüze engeller çıkmasın istiyoruz. Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin.

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