CHP'de değişim çağrıları artıyor

CHP'de değişim tartışması büyüyor. İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışının ardından bir açıklama da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi..

CHP Meclis Grup Başkanı Özel, "Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Kurultayın en kısa sürede yapılması gerekir. Ekim'e kadar genel başkanın seçileceği takvim işletilmeli. Partinin tüm kademelerde özeleştiri yapması ve yenilenmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Özel'den adaylık sinyali

Parti yönetiminin değişmesi gerektiğini vurgulayan Özel, adaylık sinyali de verdi.

Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Parti kimsenin önünü kapatmamalı. Genç ve dinamik, partinin ana damarını terk etmeyen, bu konudaki endişeleri körüklemeyecek kadrolar gerekiyor. Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı" şeklinde konuştu.

Değişim tartışmalarına CHP Grup Başkan vekili Gökhan Günaydın da katıldı. MYK'da yapılan değişikliğin yeterli olmadığını belirten Günaydın, daha köklü bir değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.