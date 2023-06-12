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Gündem
AA 12.06.2023 12:44

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Hudut Kartalları yasa dışı geçişlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü üyesi 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan kişilerden birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

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Milli Savunma Bakanlığı Suriye PKK/KCK PKK/YPG
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