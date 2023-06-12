Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Hudut Kartalları yasa dışı geçişlere göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü üyesi 3 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yakalanan kişilerden birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarda mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2023
Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/fBh4DtrJ6j