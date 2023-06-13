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Dünya
AA 13.06.2023 16:33

İngiliz müzik grubu The Beatles, yapay zeka yardımıyla yeni bir şarkı hazırladı

İngiliz müzik grubu The Beatles'ın üyesi Paul McCartney, grubun "son" şarkısını yapay zeka kullanarak yaptıklarını açıkladı.

İngiliz müzik grubu The Beatles, yapay zeka yardımıyla yeni bir şarkı hazırladı

BBC'nin haberine göre, BBC Radio 4'a konuşan McCartney, yapay zeka ile The Beatles'ın "son" şarkısını yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda, Grubun 1980'de hayatını kaybeden üyesi John Lennon'ın sesini yapay zeka aracılığıyla enstrümandan ayırarak yeni yaptıkları şarkıda kullandılar.

Adı açıklanmayan şarkının Lennon'ın 1978 tarihinde bestelediği "Now and Then" olabileceği belirtilirken McCartney, şarkının bu yıl yayınlanacağını kaydetti.

Lennon'ın eşi Yoko Ono, 2022'de grubun 1995'te kariyer antolojisi hazırlarken olası bir "kavuşma şarkısı" olması düşünülen "Now and Then"in taslağının da bulunduğu kaseti, Paul McCartney'e göndermişti.

Lennon'ın "emeklilik" döneminde yazdığı "Now and Then" adlı şarkıyı yapımcı Jeff Lynne düzenledi.

Diyalog editörü Emile de la Rey de The Beatles üyelerinin seslerini tanımlayarak arka plan seslerinden ayırması için yapay zeka komutu oluşturmuştu.

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