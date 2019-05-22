Kyauk Taw emniyet yetkilisi, dün Myanmar ordusu tarafından atıldığı tahmin edilen top mermisinin, Müslüman çoğunluğun yaşadığı Alekyun köyünde bir eve isabet ettiğini bildirdi. Olayda 8 yaşındaki bir erkek çocuğu ile babasının yaşamlarını yitirdiğini aktaran yetkili, aynı aileden 15 yaşındaki erkeğin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan bölgeye yönelik top ateşinin Myanmar ordusu ya da eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü tarafından açıldığı belirsizliğini koruyor.

Bir köy sakini ise top atışının Myanmar ordusu tarafından yapılmış olabileceğini söyledi. Köy sakini, "Myanmar ordusunun düzenlediği top atışları çoğunlukla bu bölgedeki köylere isabet ediyor. Bu kez de aynı şeyin gerçekleştiğini düşünüyoruz." dedi.

Bu arada Özgür Rohingya Koalisyonu Koordinatörü Nay San Lwin, Myanmar ordusu ile Arakan Ordusu Örgütü'ne, "Arakanlı Müslümanların yaşadığı köylere veya civardaki arazilere mayın yerleştirmeye son vermeleri" çağrısında bulundu.

Myanmar'da ordu ile Budist Arakan Ordusu Örgütü arasında hafta sonu çıkan çatışmada 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirmiş, 3 çocuk yaralanmıştı.

Myanmar ordusu, ocakta 13 polisin öldüğü, 9 polisin de yaralandığı saldırıdan sonra Arakan ordusunu terörist örgüt ilan etmişti.

Eyalette son dönemde örgüt üyeleri ve askerler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla Budist sivilin yerlerinden olduğu ifade ediliyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasındaki çatışmalarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açmasından endişe ediyor.

Kaynak: AA