Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hafter ile yaptığı görüşmenin Libya'daki aktörlerin arasındaki diyaloğu kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hafter'den sivil halkın korunmasını, ateşkesin sağlanmasını ve siyasi müzakerelerin yeniden başlaması için çalışılmasını istedi" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede, Fransa'nın Libya'da önceliğinin terörle mücadele etmek, insan kaçakçılığı yapan şebekeleri çökertmek ve ülkede istikrarı sağlamak olduğunu kaydeden Macron, Libya'da geçici bir yönetimin oluşması ve seçimlerin hazırlanması gerektiğini belirtti.

Libya'daki çatışmalar

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar, yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

Kaynak: AA