ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonunda yapılan “Suriye’de Çözüm Arayışı: Trump Yönetimi’nin Stratejisi” başlıklı oturumda konuştu.

Jeffrey, Temsilciler Meclisi üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Bazı Kongre üyelerinin Türkiye’ye yönelik düşmanca soru ve açıklamalarına karşı Jeffrey Türkiye'nin önemini vurguladı.

Jeffrey "Türkiye gerek maruz kaldığı mülteci akını, gerek terör örgütü PKK ve güneyden gelen saldırıları düşünecek olursak Suriye iç savaşının başından beri etkileniyor.Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz” dedi.

Büyükelçi Jeffrey Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ın telefon görüşmelerinde Suriye'nin ağırlıklı konu olduğunu ve bu konuda işbirliğinin süreceğini, güvenli bölge ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Jeffrey'e yönelttikleri Türkiye karşıtı provokatif sorulara bekledikleri yanıtı alamayan Türkiye karşıtı Kongre üyeleri birer birer salonu terketti.

Jeffrey güvenli bölgenin 30 kilometre olacağını zannetmediğini bu konuda Türkiye ile görüşmelerin süreceğini söyledi. Jeffrey terör örgütü YPG'nin bu bölgede olmayacağını yineledi.

İran ve ona bağlı milislerin ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmekte olduğunu vurgulayan Jeffrey bu noktada Ruslar'ın da İran'ın çekilmesini istediğini söyledi.

Jeffrey "Esed varken siyasi çözüm mümkün mü?" sorusuna cevaben "Esed rejimi ve ya onun yaptıklarını tekrarlayan bir başka yönetim olursa siyasi çözüm zor" dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ortaklığın ABD'ye karşı olmadığını belirten Jeffrey Suriye'de Türkiye ile aynı düşünceye sahip olduklarını kaydetti.

Kaynak: TRT Haber