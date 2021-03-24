Associated Press (AP) muhabiri Thein Zaw, Myanmar’daki protestoları haberleştirdiği sırada Yangon’da gözaltına alındı.

Zaw ve beraberinde gözaltına alınan 5 gazeteciye “kamu düzenini bozma” suçu yöneltildi.

“Gözaltındaki meslektaşlarım için endişe ediyorum”

Bugünkü duruşmada kendisi hakkındaki bütün suçlamalar düşen Zaw, Yangon'daki Insein cezaevinden çıkarken görüntülendi.

Zaw, dışarıda kendisini karşılayan meslektaşlarını selamladı, "Gözaltında tutulan diğer meslektaşlarım için endişe ediyorum. Onlar için üzgünüm" dedi.

BBC muhabiri Aung Thur da 19 Mart'ta Yangon'da gözaltına alınmış, 22 Mart'ta serbest bırakılmıştı.