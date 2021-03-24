Yapay Zeka’nın hayatımıza getirdiği kolaylıklardan hepimiz memnunuz. Hatta daha fazlasını görmek istiyoruz.

Sokaklarda gezen robotları, otonom araçları ya da Jetgiller’deki gibi evimizi temizleyen akıllı asistanları, merakla bekliyoruz.

Bazı robotların insanlığı yok etmeyi denemesini saymazsak, filmlerde sunulan gelecekte her şey çok yolunda gözüküyor.

Ama o gelecek dünyası filmlerden, yani kurgudan, yani hayal gücünden ibaret. Ancak Yapay Zeka ve makineler, korkutucu derecede, gerçek.

Otomasyon ve Yapay Zeka alanındaki gelişmeler, insanların daha önce hiç görmediği, yeni refah seviyelerini getirme potansiyeline sahip.

Ayrıca ekonomilerimizi bozma, birkaç nesil boyunca hayatlarımızı mahvetme ve Stephen Hawking ya da Elon Musk gibi isimlere göre, insanlığı yok etme ihtimali de var.

En büyük risklerden biri de mesleklerin geleceğinde.

[Fotoğraf: Getty]

85 milyon iş kesinti yaşanabilir



Dünya Ekonomik Forumu konuyla ilgili yakın tarihli bir rapor açıkladı.

Yapay Zeka ve robot bilimdeki hızlı gelişmelerden beslenen makinelerin, potansiyel olarak mevcut insan işlerinin büyük bir kısmının yerini alabileceği sonucuna varıldı.

Konuyla ilgili 26 ülkede, 15 farklı sektörle araştırma yapıldı. 2025 yılında, insanlar ve makineler arasındaki yeni oluşacak iş paylaşımları nedeniyle, orta ve büyük işletmelerde, 85 milyon iş kesinti yaşanacağı tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre, sektörlerdeki her 100 işten 52’si makineler, 48’i ise insanlar tarafından yapılacak.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Geçmişte olduğu gibi bazı yeni işler yaratılacak olsa da, özellikle akıllı makinelerin maliyeti zamanla düştükçe, ve yetenekleri arttıkça, bunlar yeterli olmayacak.

Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR), endüstriyel robotların büyümesinin her yıl ortalama yüzde 14 oranında hızlanacağını tahmin ediyor.

Her iş aynı oranda risk taşımıyor

Müşteri hizmetleri çalışanları, muhasebeciler, resepsiyonistler, editörler, perakende hizmeti çalışanları, görünüşte işlerini kaybetme riskiyle en fazla karşı karşıya olan gruplar.

Öğretmenler, yöneticiler, politikacılar, din görevlileri, psikolog ve psikiyatrılar, cerrahlar, sanatçılar ve yazarlar ise, riski en az meslek gruplarındalar.



Bu görüşü savunanların sayısı oldukça fazla ancak tam tersini düşünenler de var.

Veri bilim şirketi SAS’a göre nasıl ki bilgisayarlar yerimizi alamadıysa, yapay zeka ve robotlar da yerimizi dolduramayacak.

İşler değişecek ve gelişecek, ancak yok olmayacak. Yapay zeka, karar vermeye yardımcı olmak için verileri çekip analiz etmek gibi şeyler yaparak insanların işlerini tamamlayacak.

Aynı zamanda insanlar da aynı kalmayacak. Makine teknolojisi insan bedenine adapte oldukça insan iş gücü de evrim geçirecek.

İşletmeler, kuruluşlarında yapay zekadan yararlanmaya çalışırken, insan çalışanlar arasında bir beceri boşluğu ortaya çıkacak.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Yapay Zeka ve "insan-makine etkileşimi, daha yüksek üretkenlik , GSYİH büyümesi, gelişmiş kurumsal performans ve yeni refah şeklinde sayısız fayda sağlayacak , ancak aynı zamanda insan işçilerin ihtiyaç duyduğu becerileri de değiştirecek.

Yani önümüzdeki yıllarda iş yetkinliğini yapay zeka ve makine öğrenme teknolojilerine hakimlik belirleyecek.