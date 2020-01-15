Avlandık, ateşi bulduk ve kendimizi savunduk. Sonra ektik, biçtik ve evler kurduk.

Buhar makinesi ile endüstri 1.0 a merhaba dedik, fabrika bacalarının yükselmesini izledik.

Elektrikle endüstri 2.0’a, dijitalleşmeyle endüstri 3.0’a ve yapay zekayla endüstri 4.0 a yükseldik.

Şuan geldiğimiz noktada, nesnelerin internetini konuşuyor, hatta kullanıyoruz.

Cep telefonlarımız saatlerimizle iletişim halinde, akıllı asistanlarımız evimizi yönetiyor, sanal gerçeklik dünyasında yaşıyor ve siber tehditlere karşı siber korumalarla önlem alıyoruz.

Şimdi ise, endüstri 5.0’ın ilk ayak seslerini duymaya başladık.

“Bir süper kahraman misali, zihin gücü ile nesneleri yönetmek”

Zihin mikroçipleri geliyor



Konuyla ilgili en dikkat çekici çalışmalardan biri geçtiğimiz yıl Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Nörolink’ten geldi.

Musk, beyinle bilgisayar arasında iletişim sağlayabilecek bir mikroçipi maymunlar üzerinde test ettiklerini ve başarı sağladıklarını duyurdu.

Test için şimdi sırada, insanlar var. Saçın dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplik ve onlara bağlı bir çip kullanılacak.

Bu ara yüzle zihin ve makine arasında iletişim kurulmaya çalışılacak.

Çalışmanın yakın tarihli hedefleri Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek.

Ancak uzun vadede ne gibi faydalar ve tehditler getirebileceğini zaman gösterecek.

[Fotoğraf: Bussines Insider]

Oyun endüstrisinde teknoloji evrimi

Endüstri 4.0’a damga vuran giyilebilir teknolojiler, endüstri 5.0’da daha gelişmiş versiyonlarıyla karşımıza çıkacak.

Çalışmaların merkezinde ise bilgisayar oyunları var.

Nextmind isimli bir firma, gerçek zamanlı cihaz kontrolü sağlayan beyin dalgası algılama cihazını tanıttı.

Cihaz, beyinden gelen dalgaları diğer cihazlar için komut haline dönüştürüyor.

Bir kafa bandı var. Kafaya oturtulan ve kullanıcının kafasına baskı yapan cihaz, beynin nöron aktivitesiyle yaratılan sinyallerden veri topluyor.

Makine öğrenme ile sinyaller algoritmalara dönüştürülüyor ve komutlar cihaza yönlendiriliyor.

2020’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan cihaz 399 dolara satılacak.

[Fotoğraf: Nextmind]



Benzeri bir başka çalışma ise Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nden geldi.

Hareket kabiliyeti sınırlı olan kişiler için tasarlanan, Beyin Sürücüsü adlı özel tasarlanmış oyunda, kişiler yarış sürücüsünü beyin sinyallerini kullanarak yönlendirmeyi başardı.

Hollywood filmlerindeki süper kahraman güçlerini aratmayan bu teknoloji hayatımıza girmeye hazır.

İnsan zihninin bu gücü nasıl karşılayacağı ve sonuçlarının ne olacağı ise gelecekte cevap bulacak.

Kaynak: TRT Haber