Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:36Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastanede
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin pazartesi gününden bu yana hastanede olduğu bildirildi.
84 yaşındaki Berlusconi'nin rahatsızlığının ne olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.
Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, Berlusconi'nin durumunun ciddi olmadığını söyledi.
Eski başbakanın bir süre halka açık hiçbir etkinliğe katılamayacağı belirtildi.
Berlusconi, daha önce 2 kez koronavirüse yakalanmıştı.
Etiketler: İtalya
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