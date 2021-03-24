Başkent Nepido'daki askeri mahkemede video konferans yöntemiyle görülen duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Suu Çii'nin avukatı U Khin Maung Zaw, ülkedeki internet kesintileri nedeniyle Suu Çii'nin video bağlantısının kesildiğini ve duruşmanın, 1 Nisan'a ertelendiğini söyledi.

Avukat Zaw, son iki duruşmada savunma yapmasına izin verilmediğini vurgulayarak müvekkiliyle görüşme imkanı da bulamadığının altını çizdi.

Suu Çii'ye rüşvet suçlaması

Askeri mahkeme, 18 Mart'ta Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltmiş, Suu Çii'nin, 2018'de bir inşaat firması yöneticisinden 550 bin ABD doları rüşvet kabul ettiğini öne sürmüştü.

{ilgili-haber565481}

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmekle suçlanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Protestolar devam ediyor

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 275'den fazla gösterici hayatını kaybetti, 2 bin 500'e yakın kişi tutuklandı.

Geniş katılımlı gösterilerin sürdüğü ülkede, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemedeki yargılanmalarına devam ediliyor.