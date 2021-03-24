İngiliz hükümetinin hazırladığı protestolara müdahale için polise daha fazla yetki veren yasa tasarısına yönelik tepkiler sürüyor.

Tasarı karşıtı 150 kişi, College Green meydanında toplandı.

Yerde oturan göstericiler slogan attı.

14 kişi gözaltına alındı

Polis de göstericileri dağıtmak için müdahale etti. Atlı polisler göstericilerin üzerine doğru yürüdü. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylarda 14 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AP]

20 polis yaralandı

Hafta sonu Bristol kentinde tasarı karşıtı gösteri şiddet olaylarına dönüşmüş, 20 polis yaralanırken 7 gösterici gözaltına alınmıştı.

Yasa tasarısı, polise hangi hakları veriyor?

İngiltere’de tartışmaya yol açan tasarı ile polise geniş yetkiler tanınıyor.

Tasarı polisin protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirlemesi gibi haklar veriyor.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün, bir kurumunun işlerini veya ulaşımı aksatacak ya da çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

Tasarı, yasayı ihlal edenlere 10 yıla kadar hapis ya da para cezası da öngörüyor.