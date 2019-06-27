Hızla değişen iş dünyası ve teknoloji farklı meslek dallarını gündeme getiriyor.

Yapay zeka, bilgi güvenliği teknolojileri, 3D animasyonlar… Artık bu alanları Türkiye’deki üniversitelerde de duymak mümkün.

Yükseköğretim Kurulu, bu yıl geleceğin meslekleri ile ilgili tarihi üç önemli adım atıyor.

Bu yıl tercih kılavuzlarında geleceğin meslekleri olan yapay zeka, veri madenciliği, büyük veri gibi alanlar lisans ve ön lisans bölümlerinde yer alacak.

Geleceğin mesleklerinde öğrenci sayısı 70 bin artacak

Ayrıca, YÖK’ün çok önemsediği “YÖK 100\2000 Doktora Bursları” kapsamında nano teknoloji, big data gibi doktora programları da ilk kez açılacak.

Güz döneminde, İstanbul’da düzenlenecek bir kongrede iş dünyası, sendika ve üniversiteler geleceğin mesleklerini belirleyerek bu konuda yol haritasını çizecek.

Geleceğin mesleklerinde ana hedef olan dijital dönüşümle ilgili 16 üniversitede eğitim alan 30 bin öğrencinin sayısı bu yıl sonuna kadar 100 bini bulacak.

Lisans ve ön lisansta geleceğin meslekleri açılıyor

Bu yıl lisans ve ön lisans programlarında “geleceğin meslekleri” olarak tanımlanan yeni programlar açıldı. YKS tercih kılavuzunda yer alacak bölümler:

• Yapay Zeka Mühendisliği / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi

• Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Uluslararası Ulaştırma Sitemleri, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği

• Yazılım Geliştirme / Yeditepe Üniversitesi

• Havacılık Elektroniği / Yıldız Teknik Üniversitesi

• Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

• Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi / Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

• Dijital Medya ve Pazarlama / İstanbul Kültür Üniversitesi

100 bin öğrenci dijital dönüşümden geçiyor

YÖK Başkanı Yekta Saraç, geleceğin meslekleri ile ilgili yaptıkları çalışmaları şöyle sıraladı:

“16 üniversitemizde öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik dijital dönüşüm programları başlatıldı. Şimdiye kadar 30 bin öğrenci bu alanda eğitim aldı, bu yılın sonuna kadar bu rakam 100 bini bulacak.

Böylece, dijital dünyanın algoritmasına aşina bir işgücü yetiştirmeyi hedefliyoruz. ‘Yeni YÖK’ olarak geleceğin mesleklerine yönelik araştırma ve belirleme çalışmalarımız daha da gelişerek genişleyecek.”

"Temel Yetenekler"in yüzde 41’i değişecek

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün etkileri birçok yeni meslek alanlarının oluşmasına veya mevcut iş alanlarının dönüşüme uğramasına neden oluyor. Bu değişimler bölgesel coğrafya ile de ilgili.

Türkiye’ye bakıldığında, Türk iş dünyasında, iş hayatı için gerekli görülen temel yeteneklerin yüzde 41’inin 2020 itibarıyla değişeceği ifade ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu, gençlerin kariyer yollarında daha başarılı olmaları ve ülkenin ekonomik ve sosyal refahına mutlak katkı koyabilmelerini amaçlıyor.