Milyonlarca öğrenci heyecanla Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını bekliyordu. 1 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavın sonuçları, 24 Haziran’da açıklandı.

Bugün ise ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2018'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Tercihlerde nelere dikkat edilmeli?

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Peki, öğrenciler tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeli? Bu konuda merak edilenleri İzciler Ortaokulunda matematik öğretmenliği yapan Zafer Özdemir’e sorduk.

Özdemir, LGS sonucunda öğrencilerin puandan ziyade yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini yapmaları gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Fen liseleri tercihinde Türkiye geneli yüzdelikleri baz alınmalı. Nitelikli okullarda ise şehir içi hatta ilçe içi sıralama kullanılmalı. Bunların bilinmemesi tercihlerde hedef tutturamamaya sebep oluyor. Yani, il veya ilçe içi yüzdeliklerini bilmeleri çocuklarımız için çok iyi bir hizmet.”

MEB tercih merkezleri oluşturdu

Öğrencilerin tercihlerini okul rehberlik hizmetlerinden faydalanarak yapabileceklerini anlatan Özdemir, “Yapılan yanlış tercihlerin birçoğu bilinçsiz veli çizgisinden kaynaklı aslında. Tercihler için MEB tarafından tercih merkezleri oluşturuldu. Tüm öğrencilerin bu merkezlere yönlendirilmesi gerekiyor. Tüm eğitim öğretim hayatını etkileyecek bu zaman diliminde mutlaka okul rehber öğretmenlerinden bilgi alınmalı” dedi.

Aynı zamanda MEB’in LGS için hazırladığı raporda, öğrencilerin okul başarı puanlarıyla sınavda aldıkları puanların uyumlu olduğu bilgisi yer aldı. Özdemir ise bunu şöyle yorumladı:

“Geçtiğimiz sene LGS sorularının ve MEB merkezi örnek sınav sorularının varlığı soru tipi anlamında öğrencileri bu sene adına avantajlı kıldı. O nedenle sınav soruları geçtiğimiz seneye göre zor veya kolay diyemeyiz. Sorular müfredata uygun seçilebilirlik düzeyi oldukça iyiydi.”

Özdemir, geçen yıla göre artan net ortalamalarının sebebinin, soru tiplerinin tanınırlığı ve öğretmenlerin bu değişime ayak uydurması olduğunu belirtti.

Öğrenciler sınava nasıl çalışmalı?

“Her şeyde olduğu gibi düzenli, disiplinli ve zamanında çalışmak sınav sonuçlarında başarı getirir” diyen matematik öğretmeni Özdemir, şunları söyledi:

“Öğrenciler; genel tekrarlar, konu ile ilgili soru yardımcı kaynak çözümleri yapmalı, ders öğretmeninin vermiş olduğu bilgileri pekiştirmeli ve MEB’in yayımladığı merkezi sınav sorularını çözmeli.”

Ayrıca sınavda çıkan soruların sadece bilgiyi ölçen sorular olmadığını belirten Özdemir, çocukların her şeyden önemlisi ayda en az 1 kitap okuması gerektiğini vurguladı.